Comando dei Carabinieri di Volterra: pronti lavori per 60mila euro, la Provincia cerca altre risorse

Un punto della situazione congiunto tra Provincia di Pisa e Comune di Volterra per salvaguardare il Comando dei Carabinieri della Stazione locale. E' quello che presenta stamani, primo aprile, il presidente dell'ente provinciale Massimiliano Angori: "Nel corso dell’ultimo periodo la Caserma dei Carabinieri è stata oggetto di lavorazioni ed interventi. Nello specifico sono state sostituite le sicurezze sul generatore di calore, e sono stati effettuati dei ripristini puntuali su finiture, pavimenti e impianti. E’ stata inoltre avviata la sostituzione di infissi su Piazza dei Priori, interventi di un valore complessivo di 60mila euro e che sono in corso di definizione. Ci sono poi importanti lavorazioni programmate, ancora da finanziare: si tratta del rinnovo della centrale termica per un importo complessivo di 300mila euro; e la realizzazione del bagno accessibile a piano terra, oltre alla messa a punto di una rampa di accesso, interventi questi ultimi di una spesa complessiva di 50mila euro. Come ente ci adopereremo per rintracciare nei tempi più brevi possibili le risorse finanziarie necessarie per procedere a ritmo spedito con le lavorazioni in programma".

Sottolinea l'importanza del presidio territoriale il sindaco di Volterra Giacomo Santi: "La Stazione dei Carabinieri di è centrale sia logisticamente, perché ubicata nella nostra Piazza dei Priori, sia in senso simbolico per l’importante lavoro che l’Arma svolge quotidianamente a servizio del territorio. Ringrazio pertanto la Provincia di Pisa per aver condiviso lo stato dell'arte degli interventi, in maniera concreta, sull’andamento delle lavorazioni, sottolineando questa duplice centralità della Caserma che merita di essere tenuta di conto e valorizzata anche attraverso interventi di riqualificazione da effettuare il prima possibile alla stessa Stazione".