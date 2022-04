Avanti con i lavori per la fibra ottica a Pontedera: città coperta dalla rete ultraveloce

Proseguono a Pontedera i lavori per la posa della fibra ottica. Una operazione che si concluderà nei prossimi mesi e che consentirà di cablare la città con una rete ultraveloce. "La rete di fibra ottica di ultima generazione sta coprendo gran parte del nostro territorio - spiega Sonia Luca, assessore all'Agenda digitale del Comune di Pontedera - stiamo parlando di collegamenti ultraveloci fino a 1 Gigabit al secondo realizzati con tecnologia Fiber To the Home, cioè fibra fino a casa, creando una opportunità in termini di competitività territoriale e sociale".

Intanto, a partire dal centro cittadino, già da questa settimana, le aziende che portano avanti i cantieri per la fibra, stanno procedendo anche ad alcuni lavori di risistemazione su alcune strade, operazione concordata con l'amministrazione comunale. "Gli interventi sono cominciati nel centro, su via Primo Maggio e via Saffi - fa sapere l'assessore comunale ai Lavori pubblici Mattia Belli - e si estenderanno anche in altre zone". "Nel mese di maggio - conclude Belli - faremo il punto con le ditte, per organizzare i ripristini veri e propri delle asfaltature che si svolgeranno a partire dall'autunno prossimo".