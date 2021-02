Lavori alle fognature: chiusure al traffico in via Mazzini e via XXIV Maggio

Il Comune di Pisa ha disposto per i prossimi giorni una serie di provvedimenti temporanei di viabilità e sosta per consentire l’esecuzione di alcuni interventi sulle fognature.

Via Mazzini

Per consentire la manutenzione di tre chiusini della fognatura nera da parte di Acque spa, il 7 febbraio, dalle ore 8 fino al termine dei lavori, comunque non oltre le 14, il Comune ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei:

- Chiusura la traffico veicolare su via Mazzini, eccetto mezzi in emergenza e divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati all’altezza dei civ. 33-112-120. Senso unico alternato nei tratti non occupati dal cantiere in atto solo per residenti con accesso ai passi carrabili comprese le attività ricettive.

La ditta esecutrice dovrà posizionare sui Lungarni Pacinotti e Galilei all’altezza del Ponte di Mezzo apposita segnaletica indicando il percorso alternativo secondo lo stato di avanzamento lavori.

Via XXIV Maggio

Per consentire i lavori di messa in opera della tubazione per la fognatura banca, dal 10 al 20 febbraio, il Comune di Pisa ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta:

- via XXIV Maggio, all’altezza di via Salvestroni: chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta nell’area di intervento. Divieto di sosta con rimozione coatta da via di Michele detto il Gera a via F.lli Rosselli ambo i lati e da via N. Sauro all’edicola ambo i lati;

- via N. Sauro, dal civ. 53 a via XXIV Maggio: divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati;

- via F. lli Rosselli: da viale Giovanni Pisano al civ. 30 e dal civ. 39 a via XXIV Maggio divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati;

- obbligo a destra in uscita da via Martiri delle Ardeatine;

- obbligo a destra e sinistra su via XXIV Maggio intersezione via della Pura-Via N . Sauro, eccetto residenti fino all’area cantiere;

- obbligo a sinistra su via XXIV Maggio verso Via F.lli Rosselli;

Apposizione di segnaletica di indicazione di preavviso strada chiusa su via XXIV Maggio all’altezza di via Rindi e ripetuto all’altezza di via Filzi.

Percorso alternativo per il trasporto pubblico locale: via XXIV Maggio, via N. Sauro, viale G. Pisano, via F.lli Rosselli, rientro su via XXIV Maggio e viceversa.