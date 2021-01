Lavori in notturna al 'foro' di San Giuliano Terme: riapre il cantiere

Riapre il cantiere nella galleria 'Monti Pisani' (il foro che da San Giuliano Terme porta a Lucca e viceversa sulla Strada Statale 12 dell'Abetone e del Brennero). Come prevede la seconda ordinanza di Anas dedicata a questo intervento nel territorio comunale sangiulianese, gli interventi riprenderanno dopo lo stop per le feste, con conseguente chiusura notturna dell'attraversamento da e per Lucca. Nel dettaglio, la ripresa dei lavori è stata fissata la notte tra l'11 e il 12 gennaio e si andrà avanti fino al 31 marzo (ulteriori ed eventuali aggiornamenti saranno comunicati strada facendo). L'orario di chiusura sarà esclusivamente notturno, dalle 21 alle 6 del giorno successivo. Come viabilità alternativa sarà possibile utilizzare la SS12 da San Giuliano Terme a Lucca (via Ripafratta) e viceversa nonché l’autostrada A11 da Pisa verso Lucca e viceversa.

I lavori, del valore complessivo di circa 2,5 milioni di euro, prevedono in particolare: il rifacimento dell’impianto elettrico, la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione con tecnologia led, l’installazione di segnaletica luminosa utile in caso di emergenza, l’installazione di pannelli a messaggio variabile per fornire indicazioni in tempo reale agli automobilisti, la realizzazione di un impianto antincendio con rilevamento automatico, impianto di videosorveglianza e altri interventi per innalzare gli standard di sicurezza della circolazione all’interno del tunnel, lungo 950 metri.