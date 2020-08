Pomarance: 250mila euro per la messa in sicurezza della frana a Micciano

Al via da lunedì 24 agosto i lavori a cura della Provincia di Pisa nella frazione di Micciano, nel Comune di Pomarance, relativamente alla messa in sicurezza della frana al km 12+250 della SP 47. "Si tratta di un importante intervento del valore complessivo di 250mila euro - spiega il presidente Massimiliano Angori - facenti parte dei fondi Cosvig, ossia del Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche, finalizzati alla sempre maggiore sicurezza della viabilità".

I lavori prevedono il senso unico alternato regolato con impianto semaforico h24, sul tratto della Sp47 interessato dagli interventi, a partire da lunedì 24 agosto e fino al prossimo 30 novembre, secondo il cronoprogramma degli interventi. “La messa in sicurezza della frana è un’operazione da tempo attesa dal territorio locale, anche per rendere ancor più sicura la fruizione della viabilità a beneficio di cittadini e utenti della strada”, conclude Angori.