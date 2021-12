Vecchiano: incontro tra Comune e società per pianificare i lavori sulle strutture sportive

Un incontro per fare il punto insieme alle realtà sportive locali sugli impianti del territorio: è quello organizzato nei giorni scorsi dall'amministrazione comunale di Vecchiano. Presenti per l'ente vecchianese il sindaco Massimiliano Angori, l'assessore allo Sport Andrea Lelli e l'assessore ai Servizi del Territorio Sara Giannotti. Presente anche l'Ufficio Tenico Comunale, competente della gestione degli impianti. "E' stata l'occasione per parlare insieme alle società sportive del nostro territorio delle esigenze di queste realtà che hanno la fondamentale funzione sociale di promuovere le discipline dello sport a livello locale, proprio nel giorno della scadenza, il 17 dicembre scorso, del secondo avviso pubblico messo a punto dalla nostra amministrazione, per sostenere questi soggetti che hanno avuto gravi ripercussioni a causa della pandemia" afferma il sindaco Massimiliano Angori. "Allo stesso tempo abbiamo delineato alle società in questione, lo stato dell'arte degli interventi da parte della struttura tecnica comunale".

"Nello specifico, per quanto riguarda gli impianti sportivi a livello locale, abbiamo esposto alle società sportive il quadro su cui sta lavorando l'Ufficio Tecnico comunale" hanno aggiunto gli assessori Andrea Lelli e Sara Giannotti. "Intorno allo scorso 10 dicembre è pervenuta la perizia con il preventivo di spesa da parte di Seaside Spa, per dare sistemazione ai problemi che interessano l'impianto termosanitario del campo di Migliarino; la spesa è pari a oltre 12.300 euro iva compresa. L'intervento riguarda: la riparazione della tubazione che genera perdite, la riqualificazione del sistema di accumulo, la sostituzione della caldaia recentemente danneggiata, e il ripristino del sistema di addolcimento idrico. Il nostro Ente ha accettato il preventivo ed è adesso al lavoro per ultimare gli adempimenti burocratici e dare poi il via agli interventi".

"Per quanto concerne, inoltre, la palestra presso la scuola media di Via del Capannone, abbiamo ricevuto una perizia con un preventivo di spesa di circa 40mila euro per il ripristino del pieno funzionamento dell'acqua calda sanitaria e della linea del riscaldamento - prosegue Angori - essendo a fine anno e chiusura di bilancio siamo al lavoro per arrivare a coprire questa spesa, e le verifiche degli oneri in accertamento dovrebbero esaurirsi in questi giorni per avere copertura finanziaria". "Infine, abbiamo presentato anche una proposta di soluzione per gli aerotermi sempre nella palestra della scuola media, questa in fase di verifica sui tempi di reperimento delle risorse economiche, dal momento che si tratta di un intervento da circa 36mila euro oltre Iva " concludono Lelli e Giannotti.

Anche per il campo sportivo 'Paolo Fatticcioni' Seaside ha fornito una perizia per la riqualificazione dell’impianto termo sanitario per un ammontare di circa 17.000 euro oltre iva, intervento per il quale deve essere ancora trovata copertura finanziaria. "Il nostro obiettivo è quello di reperire le risorse nel più breve tempo possibile per dare corso in maniera completa alla messa a punto di tutti gli impianti sportivi sul nostro territorio locale" conclude il primo cittadino.