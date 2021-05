Tirrenia: lavori in corso per il nuovo marciapiede di piazza Belvedere

Prosegue la riqualificazione di piazza Belvedere a Tirrenia. Dalla scorsa settimana sono in corso i lavori per il rifacimento del marciapiede lato Hotel Continental. Si tratta di 400 metri di cantiere che vede la demolizione della vecchia struttura e la sostituzione della nuova pavimentazione in travertino, in continuità con il marciapiede sull’altro lato e con i materiali già presenti nella piazza. I lavori, svolti dalla ditta CLD Strade per un importo di 75 mila euro, termineranno entro il 20 maggio.

“La scorsa estate - dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti - abbiamo realizzato un primo intervento di riqualificazione paesaggistica della piazza: è stata realizzata l’aiuola ornamentale, con verde, fontana, panchine e orologio solare in ricordo degli stabilimenti cinematografici di Tirrenia. È stata sistemata l’area verde accanto alla piazza, con la piantumazione di 80 nuovi alberi e la sostituzione della siepe. A fine estate è stato rifatto tutto il marciapiede lato area verde, sempre realizzato in marmo travertino. Con la realizzazione dell’altro lato del marciapiede, questa estate la piazza si presenterà ancora più curata, nella prospettiva di valorizzarla sempre di più e farla tornare ad essere uno spazio di fruizione e di aggregazione funzionale allo sviluppo turistico di Tirrenia”.