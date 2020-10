Lavori pubblici: nuovo look per i marciapiedi di piazza Toniolo

Prosegue il piano di manutenzioni di strade e marciapiedi sul territorio del Comune di Pisa. Cantieri in corso in questi giorni in centro storico: in fase di ultimazione la realizzazione dei nuovi marciapiedi di piazza Toniolo e la manutenzione delle pietre di piazza Cavallotti, mentre per la fine di novembre partiranno diversi altri interventi per la messa in sicurezza dei pedoni.

In continuità con il lavoro svolto in via Benedetto Croce, in questi giorni gli operai sono al lavoro per sistemare il marciapiede del lato ovest di piazza Toniolo, utilizzando lo stesso materiale (pavimentazione con autobloccanti) usato nella zona limitrofa. Si tratta di un’area di circa 400 metri quadri per i quali è stata necessaria una spesa di circa 40mila euro.

"E’ un altro pezzo della città che va verso la riqualificazione - dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Latrofa - si tratta di un intervento che viene a completare il restyling di via Benedetto Croce, parte di piazza Guerrazzi e piazza Toniolo, dove i lavori hanno visto il rifacimento completo di marciapiede, comprensivo di percorso ciclopedonale, attraversamenti pedonali, alberature, illuminazione pubblica e videosorveglianza. L’attenzione sul centro storico prosegue nei prossimi giorni con la risistemazione di alcune strade e piazze in pietra, che necessitano di opere di manutenzione”. Gli operai hanno già iniziato gli interventi in piazza Cavallotti e a seguire si sposteranno in via Trento, via San Nicola, via Sant’Apollonia e via Toselli.

"I lavori proseguiranno nelle prossime settimane - ha spiegato il sindaco Michele Conti in un video realizzato in Piazza Toniolo - anche nei quartieri periferici: marciapiedi nella zona di Pisanova e lungo la via Aristo Manghi, dove questo tipo di intervento doveva essere fatto trentacinque anni fa, quando furono costruite le viabilità di Cisanello e i marciapiedi non furono mai realizzati. La nostra Giunta attua la riqualificazione delle periferie".



Contestualmente in questi giorni è stata anche ultimata la nuova pavimentazione (circa 100 metri quadri) di via Tronci, proseguimento di via Corridoni. Gli interventi seguono quelli già ultimati nelle settimane e nei mesi precedenti: a Tirrenia sono stati realizzati asfalti e marciapiedi nuovi in piazza Belvedere, via delle Viole, via delle Ortensie, via degli Oleandri e via dei Salici, a Calambrone il nuovo marciapiede lungo un chilometro di via del Tirreno. Tra le manutenzioni già ultimate quelle di via Mazzini e via Buonarroti in centro storico, via Conte Fazio nella zona di Porta a Mare, via Giovanni Pisano a Porta a Lucca. Ultimati anche i marciapiedi lungo via Malagoli a Cisanello, via Di Padule e in via Baldacci vicino le scuole, quelli a Riglione in via Gemignani. Il programma dei marciapiedi prosegue nella seconda metà di novembre, con cantieri in zona Barbaricina e nei quartieri del Cep e Cisanello.

