Vecchiano, avanti con i lavori per il parcheggio di San Frediano

Procedono a pieno ritmo i lavori per la realizzazione del parcheggio pubblico di San Frediano a Vecchiano, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale. “Negli ultimi giorni gli interventi sono proseguiti a ritmo sostenuto e hanno riguardato: la posa in opera dei plinti di illuminazione pubblica e dei cordoli di contenimento; sono state eseguite inoltre delle lavorazioni inerenti il fondo della struttura del parcheggio e la piantumazione di essenze arboree poste al confine del lotto” affermano il sindaco Massimiliano Angori e l'assessore ai Lavori Pubblici Sara Giannotti. “L'opera che sarà realizzata avrà un valore complessivo pari a 67.662 euro, e il parcheggio, una volta ultimato, metterà a disposizione dei cittadini 23 nuovi stalli, tra cui anche posti destinati a furgoni e camper, oltre a posti auto riservati a persone disabili. Adesso gli interventi proseguiranno con la realizzazione della pavimentazione proprio per gli stalli dedicati ai disabili, in massello autobloccante, e con la posa in opera di pali illuminazione e relativi corpi illuminanti; si procederà, inoltre, alla messa a punto dello strato finale della pavimentazione del parcheggio, oltre alla realizzazione degli scavi e dei sottoservizi su via San Frediano a beneficio delle abitazioni in fase di costruzione nell'area adiacente. Si tratta dunque di una nuova area pubblica che renderà migliore il benessere e la vivibilità nel borgo di Vecchiano .Il cronoprogramma degli interventi prevede che il parcheggio pubblico venga ultimato nel giro di alcune settimane, condizioni meteo permettendo”, concludono Angori e Giannotti.