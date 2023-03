Lavori sulla rete elettrica: chiusi gli uffici comunali di Pontedera

Proseguono i lavori di potenziamento degli impianti elettrici nel centro di Pontedera. Lunedì 27 marzo l'interruzione programmata sulla rete, necessaria per compiere le operazioni, riguarderà anche il Palazzo Comunale. Per questo motivo gli uffici di Corso Matteotti e quelli presso l'Urp/Sociale di via Fratelli Bandiera rimarranno chiusi per tutta la giornata. Sarà garantito il servizio di protezione civile e quello di stato civile per le denunce di morte e saranno operativi un operatore presso la segreteria del sindaco e al portierato/centralino.

Di seguito le vie e i civici interessati dall'intervento programmato da E - Distribuzione in orario 9 - 17 di lunedì prossimo. Le vie interessate sono (i numeri civici sono indicati nel volantino diffuso):

- via Palestro da 1 a 5, da 9 a 13, da 17 a 19, 25, 1ap, da 4 a 12, da 16 a 28, da 32 a 36, da 40 a 42, sn, pole

- Corso Matteotti da 3 a 7, da 11 a 15, da 19 a 27, da 31 a 41, 51, da 2 a 8, sn

- via Rossini g da 3 a 15, da 19 a 21, da 10 a 12, 16, 4p, 6p, fibra

- via XX Settembre 1, 9, da 13 a 17, 11p, 18, 22, 26, 20a, 24-a

- via Saffi da 7 a 11, da 15 a 21, 7a, 4, 14, da 30 a 34

- piazza Cavour 7, 15, 15a, da 4 a 6, 12, 16, forf

- via Roma da 3 a 17, 2, da 6 a 14, fibra

- via 1° Maggio da 5 a 9, da 6 a 8

- via Silvio Pellico da 1 a 7

- via Magenta 5