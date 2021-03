Lavori alla rete idrica: Calcinaia e Montopoli senz'acqua

I due interventi sono previsti per il primo di aprile. In particolare a Montopoli previsto anche il servizio di approvvigionamento sostitutivo

Acque Spa comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Calcinaia, giovedì 1 aprile dalle ore 8.30 alle 15.30 si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle seguenti vie, nella frazione di Fornacette: Borsellino, Galilei, Morandi, Giusti, Gramsci (nel tratto compreso tra le vie Morandi e Pascoli) e in piazza Moro. Contestualmente si verificheranno cali di pressione e intorbidamenti dell’acqua nella zona di Fornacette compresa tra la via Tosco Romagnola e la ferrovia.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo. Il fontanello Acqua di Alta Qualità posto in piazza Gramsci, non sarà interessato dall’interruzione e potrà pertanto essere utilizzato, nel rispetto delle norme anti-contagio, come punto di rifornimento idrico sostitutivo. In caso di condizioni meteorologiche avverse l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a venerdì 2 aprile con le stesse modalità.

Lo stesso giorno, a Montopoli in Valdarno, dalle ore 8.30 alle 15, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle seguenti vie a San Romano: Calcutta, Cavour, degli Artigiani, del Cimitero, della Civiltà, della Democrazia, della Distilleria, della Fornace, della Giustizia, della Libertà, della Pace, dei Canneti, Deledda, di Montopoli, Europa, Guicciardini, Fontanelle, Gramsci, Lazio, Liguria, Lombardia, Martelli, Mulinaccio, Pacinotti, Pertini, Piemonte, Processo, Puccini, Romagna, Rosselli, San Francesco, Uccello, Vaghera, I Maggio, XXV Aprile, Tosco Romagnola (nel tratto compreso tra le vie Belvedere e Gramsci), Belvedere (nel tratto compreso tra i civici 1-15 e 2-32) e piazza della Costituzione. Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo. Al fine di limitare i disagi agli utenti verrà allestito un punto di rifornimento per il servizio di approvvigionamento idrico sostitutivo in piazza della Costituzione.

In caso di condizioni meteorologiche avverse gli interventi saranno rinviati al giorno successivo, ovvero a venerdì 2 aprile, con le stesse modalità. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.