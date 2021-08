Vecchiano: 68mila euro di lavori ai plessi scolastici

Il Comune di Vecchiano si prepara al suono della prima campanella, con una serie di lavori ai plessi scolastici del territorio, per un totale complessivo di circa 68mila euro. Nello specifico, "a partire dai primi giorni di agosto hanno preso il via delle lavorazioni di manutenzioni straordinarie pari a circa 33mila euro" fanno sapere dall’amministrazione comunale. "Altre opere di manutenzione ordinaria e di fornitura sono già state affidate per un valore di circa 7.000 euro iva inclusa ed altre per circa 20.000 sono in corso di affidamento non ancora concluso. Inoltre, sono stati affidati e quasi completati le opere di manutenzione ordinaria dei servizi igienici di tutte le scuole delle opere di sistemazione di carpenteria metallica e delle piccole riparazioni elettriche richieste dalle scuole, per un valore complessivo di circa 8000 euro iva inclusa".