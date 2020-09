Calcinaia: ripulito e sistemato il fosso Giuntino in vista delle piogge

In previsione di stagioni piovose caratterizzate da precipitazioni sempre più consistenti e improvvise, che possono causare criticità al reticolo idrico minore e al sistema viario di ogni paese, il Comune di Calcinaia ha deciso di attrezzarsi programmando un intervento molto importante presso il fosso Giuntino. Già dal mese di febbraio di quest’anno, dopo un sopralluogo effettuato da parte del Resp. della sezione Ambiente del Comune, dall'assessore ai lavori pubblici, Maria Ceccarelli, dal consigliere Christian Ristori e dell'Ing. Fontana del Consorzio Toscana Nord, è stato scelto di svolgere operazioni essenziali per ripristinare la funzionalità del fosso Giuntino /Cilecchio, tra Calcinaia e Vicopisano.

Durante questa ispezione sono infatti emerse alcune criticità legate alla pulizia e allo stato di manutenzione del fosso ed è stato stilato un cronoprogramma di lavori al fine di garantire un regolare deflusso delle fosse del reticolo idraulico che confluiscono proprio nel Giuntino / Cilecchio. Dopo un primo intervento in emergenza, volto a liberare il Giuntino da alcuni tronchi che lo ostruivano, sono state concordate opere di manutenzione più approfondite comprensive della ricalibratura delle pendenze del fosso stesso.

I lavori sono partiti lo scorso giovedì 3 Settembre e riguardano la pulitura e la ricalibratura delle pendenze di tutto il tratto del Giuntino sul territorio comunale. Un intervento importante, significativo per la sicurezza dei cittadini che garantirà un più regolare deflusso in caso di forti precipitazioni e contribuirà in maniera fondamentale ad aiutare il sistema di regimazione delle acque nel centro abitato del paese e nelle zone limitrofe.