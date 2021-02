Buti, terminato l'intervento sulla rete idrica in via Rio Magno

Si è concluso alla fine del 2020, nel pieno rispetto del cronoprogramma iniziale, l’importante intervento sull’acquedotto in via Rio Magno nel comune di Buti: un investimento da 410mila euro, che ha portato alla sostituzione di oltre 500 metri di vecchie tubazioni nel cuore del capoluogo, mandate 'in pensione' per lasciare spazio a nuove condotte più performanti. Un lavoro che consentirà da ora in avanti di poter contare su un servizio idrico migliore, sia in termini di qualità che di continuità. Il progetto è stato condiviso anche con il Genio Civile, che ha la competenza sul Rio Magno, e con la provincia di Pisa.

Le operazioni erano cominciate nel luglio scorso, e rientravano nell’attività che Acque SpA, in sinergia con l’amministrazione comunale, sta portando avanti nell’ottica di un progressivo ammodernamento dell’acquedotto a Buti. L’intervento ha portato alla posa in opera di nuove tubazioni nel tratto di via Rio Magno compreso tra l’incrocio con via Bernardini e quello con via Verdi. Non solo, perché con l’occasione è stata sostituita anche la condotta idrica in via del Rosso, per ulteriori 115 metri di nuove condotte.

Lavori che non hanno garantito soltanto la sostituzione di tratti di rete idrica ammalorati, ma anche un potenziamento del servizio: le tubazioni ora in funzione sono realizzate in ghisa sferoidale, materiale più resistente rispetto a quello delle condotte di 'vecchia generazione'. Per questo sono attesi anche significativi vantaggi per il sistema di distribuzione della risorsa, in un’area cruciale del capoluogo.

Nei prossimi mesi, trascorso il tempo necessario per l’assestamento delle tubazioni, e con le condizioni meteo favorevoli, sarà eseguita anche la riasfaltatura dei vari tratti di strada interessati dai cantieri.