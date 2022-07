Manutenzioni stradali, in corso la sistemazione dell’ultimo tratto di via D’Azeglio

Sono in corso in questa settimana i lavori per la sistemazione del manto stradale dell’ultimo tratto di via D’Azeglio, nel punto in cui si connette con piazza Vittorio Emanuele. In quel tratto di strada gli operai sono al lavoro, sotto la guida di Pisamo, ed hanno già provveduto a rimuovere le pietre che erano ormai dissestate a causa del frequente passaggio di autobus. Domani, giovedì 28 luglio, procederanno con la stesura del nuovo manto stradale in asfalto, in continuità con il resto della strada. Da sabato la viabilità, interrotta in quel punto per permettere lo svolgimento dei lavori, sarà normalmente ripristinata.