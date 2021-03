Lavoro, 40 aziende a caccia di talenti tra gli studenti dell'Istituto Modartech

Più di 40 aziende di moda e comunicazione a caccia di nuovi talenti da integrare in organico tra gli studenti di Istituto Modartech: prende il via oggi, lunedì 22 marzo, la Virtual Career Week della Scuola di alta formazione di Pontedera, con collaborazioni attive nei principali distretti del Made in Italy. Oltre 150 colloqui in una settimana, per favorire l’incontro tra domanda e offerta: un segnale di ottimismo in un periodo in cui il mercato del lavoro è particolarmente in sofferenza. Alcune aziende sono alla ricerca di più profili da inserire, esigenze immediate che accendono le speranze dei giovani talenti formati in casa Modartech.

Ferragamo, Loro Piana, Etro, Uipath sono solo alcuni dei nomi delle aziende coinvolte: più della metà afferisce al settore della moda, che dimostra ancora una volta una grande capacità di reazione. "I brand - dichiara Alessandro Bertini, direttore di Istituto Modartech - cercano profili professionali fortemente in linea con la nostra proposta formativa e ciò ci incoraggia ad attivare sempre nuove leve per il placement. In questo particolare periodo storico non possiamo permetterci di fermarci: per questo stiamo coinvolgendo anche gli ex alunni in molte delle nostre iniziative".

La Virtual Career Week si svolge in parallelo al Salone del Lavoro e delle Professioni, organizzato da Campus Orienta Salone dello Studente - Class Editori, evento dedicato all’orientamento che coinvolge quasi mezzo milione di giovani di tutta Italia fino a venerdì 26, dove Istituto Modartech è partner nella definizione dei contenuti area Moda e Comunicazione. I giovani professionisti in uscita dai corsi accademici e professionali con competenze in Fashion Design, Sviluppo Prodotto, Modellistica, Alta Sartoria, Communication Design, Grafica, Web e New Media avranno la possibilità di partecipare a presentazioni, colloqui individuali e occasioni di job placement con talent scout, HR e responsabili del mondo della moda e della comunicazione, con la concreta possibilità di attivare stage e tirocini. Decine gli appuntamenti online tra seminari di approfondimento, workshop, career meeting e incontri volti a favorire l’occupazione giovanile, con il coinvolgimento di docenti, esperti, professionisti e responsabili delle risorse umane di colossi quali Coca Cola, Carrefour, Google, Lavazza.

Tra i webinar dove partecipa Modartech con docenti, partner e aziende del network dell’Istituto focus su 'I professionisti della moda' (in programma lunedì 22 ore 10.20), Creatività e diritto d’autore, Le professioni del futuro, Motori di ricerca e Seo (in programma martedì 23 ore 9.10, 9.30, 10.20), approfondimenti su come parlare in pubblico e scrivere un curriculum creativo (mercoledì 24, rispettivamente alle ore 10.20 e 11.30), realizzare un portfolio originale e convincente o trovare lavoro con Linkedin (giovedì 25 ore 11.30 e ore 15). Chiude il ciclo di incontri I Professionisti della Creatività, venerdì 26 alle ore 10.20. L’accesso è libero, con iscrizioni dal sito www.salonedellostudente.it. Info via mail orientamento@modartech.com o telefono 0587 58458.