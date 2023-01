Litorale, Legambiente: "Parco centrale nella valutazione del progetto Darsena Europa"

Filtra soddisfazione da Legambiente Pisa per la notizia che riguarda il Parco Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli e il suo coinvolgimento nel procedimento per la realizzazione della Darsena Europa, legata all’ampliamento del porto di Livorno. "Il 21 dicembre il Ministero dell’ambiente ha chiesto all’Ente Parco di esprimersi sui possibili rischi: erosione ed ecosistema marino. Il parere sarà recepito nella VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) prevista dalla legge. Il presidente del Parco, Lorenzo Bani, ha espresso la sua legittima soddisfazione" spiega l'associazione ambientalista.

"L’associazione si augura che questo sia il primo passo. Già il Comune di Pisa, preoccupato, aveva commissionato i primi studi tecnici, ma per ottenere le necessarie garanzie, prima del previsto prossimo avvio dei lavori, sono necessari ulteriori approfondimenti. L’opera è di grandi dimensioni: banchine lunghe 700 metri e una diga foranea protesa a mare per oltre tre chilometri sino a sfiorare l’area marina protetta della Secche delle Melorie. Legambiente Pisa nel corso degli ultimi anni ha ripetutamente chiesto che fossero fatti studi autorevoli e per garantire al qualità di un territorio costiero delicato, che potrebbe avere danni irreversibili. Per chi fosse interessato, Legambiente Pisa ricorda che sul suo sito (www.legambientepisa.it) si può trovare una raccolta di articoli che presentano le vicende della Darsena Europa a partire dal 2016".