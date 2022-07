Leonardo Mattolini nuovo presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa

Urne chiuse nei giorni scorsi per le elezioni del nuovo consiglio direttivo dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Pisa. Nella giornata di venerdì si è svolta la prima riunione nel corso della quale sono state effettuate le nomine per il quinquennio 2022-2026. Il nuovo presidente dell'Ordine per i prossimi cinque anni è Leonardo Mattolini, che succede a Chiara Fiore.

Queste le altre cariche: Claudia Marchetti assume la carica di vicepresidente (era segretario nel precedente mandato), Manuela Tosques assume la carica di segretario. Confermato nel ruolo di tesoriere dell'Ordine Marco Nocera.

Il consiglio direttivo è, inoltre, costituito dagli ingegneri: Alfredo Bini, Gianluca Bonini, Massimiliano Bracci, Beatrice Carmassi, Marco Chiodetti, Carlo De Rosa, Michele Di Maso, Azzurra Franconi, Pietro Leandri, Graziella Palla, Samuele Bianchi.

"Continuità e innovazione, queste le due parole chiave che guideranno la mia presidenza e l'operato dei consiglieri che mi accompagneranno in questa nuova sfida - queste le parole del presidente Leonardo Mattolini - il mio ringraziamento va a chi mi ha preceduto, all'ing. Chiara Fiore e alla squadra dei consiglieri di cui ho fatto parte e con la quale ho condiviso cinque anni molto difficili. Quelli che ci aspettano segneranno la ripartenza delle nostre attività. Lavoreremo per il territorio, con il territorio".