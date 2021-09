Lettera di minacce alla consigliera della Lega Poli, Salvini: "Violenze e insulti non ci fermeranno mai"

Una lettera anonima di minacce recapitata in Comune e indirizzate alla consigliera comunale della Lega Veronica Poli. L'episodio è avvenuto mercoledì e subito è scattata la solidarietà all'esponente leghista, spronata a non abbattersi e ad andare avanti. Il biglietto riporta il disegno di una bomba e la scritta 'boom'.

“Totale e affettuosa solidarietà a Veronica Poli, coraggiosa consigliera della Lega a Pisa, che ha ricevuto un biglietto di minacce. Violenze, minacce e insulti non ci fermeranno mai. Sono certo che tutti i partiti esprimeranno vicinanza a Veronica” afferma il. “Sono vicina a Veronica Poli, mia amica e compagna di battaglie - fa eco l'europarlamentare ed ex sindaco di Cascina Susanna Ceccardi - nessuna minaccia può fermare il suo impegno. Mi auguro che i responsabili di questo atto indegno siano individuati”."Minacce, violenza e tutto quanto vada al di là della legittima dialettica politica non possono e non devono trovare accoglienza nella nostra Città e nella nostra comunità. Per questo Fratelli d'Italia Pisa esprime tutta le propria solidarietà e vicinanza alla consigliera Poli. L'episodio cui è stata protagonista, suo malgrado, la consigliera della Lega, è, sinonimo di forte degrado morale e civile da parte di chi lo ha commesso. Fratelli d'Italia Pisa invita Poli a perseverare nella propria attività politica, senza retrocedere davanti a questo vile gesto”, queste la parole invece di Rachele Compare, coordinatrice cittadina di Fratelli d'Italia.Dalle file dell'opposizione Poli incassa la vicinanza di: "Esprimiamo solidarietà alla consigliera Veronica Poli per le gravissime minacce ricevute a mezzo posta anonima. Condanniamo il vile gesto e ci auguriamo che le autorità facciamo rapidamente chiarezza sul grave episodio".