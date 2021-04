Scuola, Giani e Nardini: "Nessuna ordinanza regionale su rientro in classe degli istituti superiori"

Nessun intervento della Regione per disciplinare il ritorno in classe degli studenti delle superiori in caso di passaggio da lunedì, 26 aprile, in zona gialla della Toscana. E' quanto stabilito dal governatore Eugenio Giani che ieri mattina ha riunito il Cantiere Scuola per fare il punto sulla base del decreto Riaperture approvato dal Governo.

“A differenza del passato, non ci sarà un'ordinanza del presidente della Regione che regolerà il ritorno di studentesse e studenti nelle scuole superiori. Anche alla luce di quanto previsto dal Governo con il decreto approvato nel Consiglio di ministri, ci atterremo, nel rispetto dell'autonomia degli istituti, alle decisioni dei dirigenti scolastici che verranno prese all'interno del contesto provinciale. In questo senso, resta fondamentale il lavoro di coordinamento portato avanti, anche in queste ore, dai tavoli convocati dai prefetti” precisano il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l'assessore all'Istruzione Alessandra Nardini, intervenuti alla riunione del Cantiere Scuola, cui hanno partecipato l'assessore ai Trasporti Stefano Baccelli, il prefetto di Firenze Alessandra Guidi in rappresentanza dei prefetti delle Province toscane, l'Ufficio scolastico regionale e rappresentanti di Anci e Upi.

“Non verrà meno - proseguono Giani e Nardini - l'impegno della Regione per garantire il diritto all'istruzione e quello alla salute e alla sicurezza. La scuola in presenza è un valore e un obiettivo su cui si concentra la nostra azione, e come già fatto in precedenza, proseguiremo il grande lavoro di squadra per aumentare progressivamente la percentuale di ragazze e ragazzi in presenza nelle nostre aule”.