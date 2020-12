'Il cuore non indossa la mascherina': il lockdown dal punto di vista dei bambini

Un libro per sensibilizzare i bambini al distanziamento e all’uso della mascherina e spiegare, in forma di favola, che la distanza e l’assenza di sorrisi sono in realtà apparenti, perché … 'il cuore non indossa la mascherina'. Scritto da Francesca Petrucci, editor, giornalista e scrittrice, e illustrato da Silvia Lacorte, studentessa del Liceo Artistico 'Russoli' di Pisa, il libro “Il cuore non indossa la mascherina”, pubblicato da Pacini Editore, sarà donato alle classi terze e quarte elementari del Comune di Pisa grazie al contributo dell’azienda farmaceutica PharmaNutra. Il libro è inoltre disponibile nelle librerie e sul sito internet di Pacini Editore: una parte dei proventi sarà devoluta all’associazione Eppur si muove, che si occupa di bambini e giovani adulti con varie disabilità, anche severe.

Il volume sarà presentato giovedì 3 dicembre nel corso della Giornata della Disabilità promossa dal Comune di Pisa e dall’assessore all’Istruzione e alla Disabilità, Sandra Munno, che ne ha firmato la prefazione.

'Il cuore non indossa la mascherina' è una storia per raccontare il lockdown dal punto di vista dei bambini. Protagonisti della storia sono Teo, un bambino disabile che esprime le sue emozioni attraverso il sorriso e la sua amica Anna: quando arriva il momento di chiudersi in casa a causa del Coronavirus, come vivranno l’isolamento questi bambini? Quando potranno finalmente rivedersi e tornare a scuola, i bambini dovranno trovare un nuovo modo di stare vicini, pur dovendo tenere le giuste distanze. Ci riusciranno?

“Da anni, la nostra casa editrice dedica una particolare attenzione alla inclusività e alla accessibilità dei contenuti - spiega Patrizia Alma Pacini, amministratore delegato di Pacini Editore - questo libro fa parte di un indirizzo che percorriamo da tempo legato all’utilizzo di più linguaggi e strumenti che facilitino persone con particolari bisogni, mantenendo alta la qualità dei contenuti. L’attenzione e la disponibilità di PharmaNutra a collaborare a questa iniziativa ci rende orgogliosi di aver creato, ancora una volta, un piccolo strumento capace di creare un impatto sociale di qualità elevata”.

“Sensibilizzare i bambini su come affrontare questo particolare momento è una iniziativa a cui partecipiamo con molto piacere grazie a Pacini Editore. La distribuzione gratuita del libro nelle scuole è la prosecuzione di un impegno nel sociale che la nostra azienda da sempre persegue e ha nella sua linea - afferma Roberto Lacorte, amministratore delegato del gruppo PharmaNutra - la situazione che stiamo vivendo è raccontata in un modo tanto delicato quanto incisivo grazie alla sensibilità e alla scrittura dell’autrice Francesca Petrucci. Mi rende orgoglioso, poi, il contributo di mia figlia Silvia che ha realizzato le illustrazioni”.

“Pagine di una storia come tante, vere e non di fantasia, delle quali non si è parlato durante il lock down, e che spero tanto - dichiara Sandra Munno, assessore alle Disabilità e all’Istruzione del Comune di Pisa - adesso offrano l’occasione per riflettere sia ai grandi che ai piccoli che leggeranno. Perché ciascuno di noi può fare la differenza”.