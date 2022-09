Lite in un appartamento in via Emilia: uno all'ospedale, l'altro denunciato

Una lite sfociata in lesioni è avvenuta in un condominio di via Emilia a Pisa, nella notte fra mercoledì e giovedì. La Polizia è intervenuta a seguito della segnalazione dei residenti. Una volta arrivati all'appartamento in questione gli agenti hanno hanno riportato la calma tra i contendenti, due nordafricani conviventi, in regola con il permesso di soggiorno, di 27 e 34 anni.

I poliziotti hanno dovuto far intervenire un'ambulanza in quanto il 34enne, che ha avuto la peggio dallo scontro, ha avuto bisogno di essere portato al Pronto Soccorso di Cisanello. I medici gli hanno suturato delle ferite causate da un corpo contundente, con il referto che parla di due settimane di prognosi. Il 27enne è stato invece scortato in Questura e, al termine degli accertamenti, denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di lesioni personali aggravate.