Minaccia di sparare alla moglie: la figlia chiama la Polizia

Alle ore 13 di martedì 18 gennaio una pattuglia della Squadra Volanti della Questura è intervenuta in un appartamento del centro storico per una lite in atto tra due coniugi. La segnalazione è arrivata dalla figlia della coppia, che aveva comunicato agli operatori del 112 che il padre, in un eccesso d’ira, aveva minacciato di sparare alla moglie. Sul posto i poliziotti hanno verificato che la lite era stata solo verbale e che la minaccia non si era concretizzata, ma hanno ritirato comunque la pistola, regolarmente detenuta dal padre, insieme alle munizioni. Nei confronti dell’uomo non è stata sporta nessuna denuncia, ma il Questore ha disposto l'avvio di un procedimento finalizzato al divieto di detenzione di armi per l'uomo.