Picchia il padre e spacca la vetrina del negozio: violenta lite in centro a Pisa

Una violenta lite familiare che diventa un'aggressione del figlio al padre. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 14 aprile, in centro a Pisa. Lo scenario è un piccolo negozio di elettrodomestici.

Intorno alle 16.40 la Polizia è intervenuta dopo che il diverbio è sfociato in una vera e propria aggressione ai danni del genitore. Secondo quanto si apprende, il figlio avrebbe dato in escandescenza, arrivando a tirare calci al padre e lanciandogli addosso alcuni oggetti. Il figlio è addirittura arrivato a prendere una spranga di ferro dall'esercizio commerciale per spaccare il vetro della porta d'ingresso con un colpo.

Un addetto di un negozio di fronte è riuscito ad interrompere l'azione dell'esagitato, che è stato preso in consegna dai poliziotti una volta giunti sul posto. Riportato alla calma ed accompagnato in Questura, al termine degli adempimenti è stato denunciato per i reati di percosse aggravate, minaccia e danneggiamento. Il padre, che ha riportato lievi lesioni, ha rifiutato le cure mediche.