Lite fuori dal bar a Riglione: sul posto Polizia e ambulanza

E' successo nel pomeriggio di sabato in via Francesco Lavaggi

E' intervenuta la Polizia ieri pomeriggio 9 ottobre in via Francesco Lavaggi a Riglione, per una lite scoppiata fuori ad un bar. Erano circa le 15.30 quando sono arrivati gli agenti, su segnalazione di una presunta rissa in corso. Gli accertamenti hanno permesso di accertare che si è trattato di un diverbio fra due persone, due pisani, venuti alle mani per futili motivi. I due sono stati identificati e informati dei loro diritti. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza che ha portato uno dei due al Pronto Soccorso per alcune cure mediche, con successiva dimissione.