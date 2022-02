Autobus, accordo Comune-AT: dal litorale a Pisa con 2 euro

"Dal litorale a Pisa (e viceversa) con il bus a 2 euro! Abbiamo chiuso la trattativa con Autolinee Toscane sventando il rischio del caro biglietto che penalizzava soprattutto i residenti del litorale. Domani, infatti, porteremo in Giunta lo schema di convenzione che prevede, a partire dal prossimo 11 marzo, una tariffa da 2 euro per tutti i cittadini di Calambrone, Tirrenia e Marina di Pisa. L’accordo è migliorativo rispetto al precedente in cui il costo del biglietto variava da Calambrone (2,80), Tirrenia (2,30) o Marina di Pisa (2,00)". Lo scrive su Facebook il sindaco di Pisa Michele Conti annunciando dunque l'accordo con il gestore del servizio di trasporto pubblico in seguito alle polemiche sui prezzi dei biglietti che si erano sollevate nelle scorse settimane.