Le Logge di Banchi si illuminano di rosa per la campagna della Lilt

Si tingono di rosa questa sera, venerdì 29 ottobre, le Logge di Banchi. Il Comune di Pisa ha infatti aderito alla campagna di prevenzione del tumore al seno lanciata dalla Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori. Obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare la cittadinanza, in particolare le ragazze più giovani a corretti stili di vita e a consuetudini in grado di portare a una diagnosi sempre più precoce.