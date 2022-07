Luca Marengo eletto presidente di Agis As.t.Ra

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Questo riconoscimento è frutto del lavoro di Luca Marengo svolto con la Fondazione Sipario Toscana onlus - La Città del Teatro, a pochi giorni dal debutto al Festival dei Due Mondi di Spoleto e della prima toscana al festival Inequilibrio del nuovo spettacolo di Davide Enia “Italia Brasile 3 a 2 il ritorno”, coprodotto con Teatro Metastasio in collaborazione con Armunia Teatro. Una serie di conferme in attesa della presentazione delle stagioni teatrali del prossimo autunno. Il 13 luglio 2022 si è riunita in videoconferenza l’Assemblea dei soci As.t.Ra – Associazione Teatro Ragazzi, organismo di rappresentanza dei Centri di Produzione e delle Imprese di Produzione che operano nell’ambito del teatro per le nuove generazioni. Nella seduta sono stati rinnovati gli organi statutari. L’assemblea ha eletto al ruolo di Presidente Luca Marengo, direttore artistico di Fondazione Sipario Toscana-La Città del Teatro di Cascina (Pisa), con una sola astensione di Marengo stesso. Alla Vice Presidenza è stato designato Renzo Boldrini. Il Consiglio direttivo è composto da Francesca Savini, con delega alla Comunicazione; da Luigi Marsano, tesoriere; e da Pierluigi Cecchin, con delega ai temi del lavoro. Sono stati nominati revisori dei conti Veronica Olmi e Fabio Naggi. Nell’occasione, l’Assemblea ha sottolineato come l’Associazione rappresenti un unicum nel panorama AGIS. In essa Centri di Produzione e Imprese di Produzione si aprono al confronto e realizzano sintesi dei temi di volta in volta necessari per promuovere il teatro delle giovani generazioni. Il risultato è un suo chiaro posizionamento all’interno del sistema teatrale italiano, del sistema associativo e inter-associativo che lo rappresenta, dei principali interlocutori istituzionali. «Ringrazio i colleghi dei Centri di Produzione e delle Imprese di Produzione per la fiducia, - commenta Luca Marengo - posso assicurare il mio impegno e quello di tutto il Direttivo per essere all’altezza delle sfide che il nuovo codice dello spettacolo e l’attività teatrale rivolta alle nuove generazioni ci riserveranno per i prossimi anni. Credo sia importante in generale, e in questo periodo così delicato in particolare, dare continuità al lavoro svolto dall’Associazione e alle nuove istanze che riguarderanno il comparto dello spettacolo dal vivo nel prossimo futuro. Ringrazio personalmente per il lavoro svolto il Presidente Lucio D’Amelio e tutto il Consiglio Direttivo. Ho voluto in questo senso dimostrare continuità proponendo come Vicepresidente Renzo Boldrini e riconfermando il Direttivo uscente». È con questa capacità di fare sistema che As.T.RA si appresta a lavorare per collocare le istanze del Teatro Ragazzi nel processo di applicazione del Codice dello Spettacolo, con particolare attenzione ai temi del lavoro; del rapporto tra il teatro e la scuola; del rapporto tra i soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e i soggetti privati a vocazione pubblica. Tutto questo con la volontà di portare un contributo fattivo in seno a Federvivo, in questi anni divenuta luogo naturale di convergenza e potenziamento delle capacità di rappresentanza dell’intero sistema dello spettacolo dal vivo.