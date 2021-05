San Miniato, addio a Erina Mariotti: chiuse le saracinesche dei commercianti per un giorno

"La scomparsa di Erina Mariotti è veramente dolorosa per San Miniato. Se ne va una commerciante stimata e apprezzata dall'intera comunità". Il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli e il presidente di Confcommercio San Miniato Giovanni Mori esprimono il profondo cordoglio dell'associazione per la scomparsa della storica titolare (aveva 70 anni) insieme al marito Ivano Leoni, del negozio di cancelleria e cartolibreria LeMa in località La Catena a San Miniato Basso, il cui nome prende spunto proprio dalle iniziali dei due cognomi, Leoni e Mariotti.

"Al marito Ivano e alle figlie Elisa e Valentina - proseguono - vanno le nostre più sentite condoglianze. I tantissimi messaggi di vicinanza e cordoglio arrivati alla famiglia da clienti e conoscenti dimostrano quanto Erina sia stata ammirata e ben voluta. Con gentilezza e passione ha portato avanti la sua attività senza mai far mancare un sorriso a nessuno, nemmeno nei momenti più difficili. Un lutto che ha colpito duramente i commercianti della Catena di San Miniato Basso, come dimostra la scelta di chiudere le saracinesche per un giorno in segno di rispetto per la famiglia. Un gesto di solidarietà che rende onore alla figura di Erina e a quello che ha rappresentato per il commercio samminiatese".