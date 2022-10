Il Comune di Calci piange Paolo Tozzini, per tutti 'il Maone'

L'amministrazione comunale di Calci esprime cordoglio per la scomparsa improvvisa di Paolo Tozzini, 76 anni per tutti 'il Maone', ex dipendente comunale in pensione dal 1997. "Una notizia tremenda - scrive in una nota - persona conosciutissima in paese, sornione e schietto, protagonista nella vita della comunità, per la sua forza era stato anche protagonista di numerose 'battaglie' (con diverse vittorie) nel Gioco del Mulino e nel Gioco del Ponte. Come dipendente del Comune si era distinto per la costante presenza e disponibilità in un epoca nella quale il Comune, col proprio personale, gestiva direttamente servizi essenziali come quello idrico o lo smaltimento dei rifiuti. Memorabili, ed esemplificativi del suo impegno, alcuni aneddoti del suo lavoro come quello di una notte di Capodanno passata a ripare un guasto idrico improvviso. Calci perde una propria colonna. I funerali si svolgeranno domani, sabato 29 ottobre, alle ore 15 nella Pieve di Calci. Ai familiari del caro Paolo ed agli amici tutti giungano le più sincere condoglianze del sindaco Massimiliano Ghimenti e di tutta l'amministrazione comunale".