Malore per un anziano di Pisa in gita sull'appennino: soccorso in elicottero

Un uomo di 78 anni, residente a Pisa, è stato soccorso per un malore sul monte Casarola nel comune di Ventasso, provincia di Reggio Emilia. L'anziano era in compagnia di due amici quando, giunto in un tratto dove il sentiero comincia a diventare più impegnativo, tra il Casarola e Succiso, si è sentito male dicendo di fare fatica a respirare.

Erano le 13.45. Subito gli amici hanno chiamato il 118, che ha provveduto ad inviare l’ambulanza di Busana, la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Cusna e l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano, dotato di verricello con a bordo un tecnico di elisoccorso del CNSAS. Il paziente è stato raggiunto in poco tempo dall’elicottero. Il personale sanitario, dopo averlo valutato e stabilizzato, lo ha trasportato all’ospedale di Castelnovo né Monti, in codice di bassa gravità.