Maltempo, pioggia e vento colpiscono la provincia

Situazione sotto controllo dal punto di vista del maltempo nel pisano. La pioggia battente che ha colpito dalla scorsa notte la provincia e il forte vento non hanno causato, al momento, danni di rilievo. Lo rende noto il Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

A partire dal pomeriggio di ieri, fino alle prime ore di questa mattina, i Vigili del fuoco di Pisa hanno effettuato 11 interventi riconducibili al maltempo. Si tratta per la maggior parte di alberi caduti o pericolanti. Nessun intervento rilevante. "Al momento la situazione è in netto miglioramento e non ci sono interventi in coda" sottolineano dal 115.