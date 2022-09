Per strada tira schiaffi e pugni in testa al padre anziano

Forti e ripetuti schiaffi e pugni alla testa, per strada, in centro. Vittima un anziano, che cercava di difendersi con le braccia. E' la scena che in via Santa Maria a Pisa si è parata davanti al dirigente e agli agenti della Squadra Mobile di Pisa, in transito nella zona, intorno alle 18.15 di ieri 14 settembre. Subito il personale della Questura è intervenuto a protezione del malcapitato, separandolo dall'aggressore. L'aggressore, subito dopo, nel tentativo di sfuggire alle conseguenze delle proprie azioni, si è rifugiato in un piccolo fondo commerciale a qualche metro dal marciapiede in cui avvenivano le violenze.

I poliziotti lo hanno bloccato e in ufficio hanno identificato le persone coinvolte. L'uomo è risultato essere un pisano di 41 anni, già noto per vicende analoghe nei confronti della vittima, suo padre, a cui è solito chiedere compulsivamente soldi. E' scattato quindi l'arresto, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, vista la gravità dei reati contestati, è stato tradotto in carcere al Don Bosco in attesa dell'interrogatorio di garanzia.