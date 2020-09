Volterra: le mamme donano 8mila guanti all'ospedale Santa Maria Maddalena

L'Associazione Mamme Alta Valdicecina ha donato all'ospedale di Volterra circa 8mila guanti in nitrile destinati al personale sanitario che opera al Santa Maria Maddalena. La donazione è stata possibile grazie alla generosità di molte persone e i guanti sono stati consegnati nei giorni scorsi. "La direzione dell'ospedale - scrive in una nota la Asl - ringrazia l'associazione per questa seconda donazione (la prima erano state delle mascherine) e per la sensibilità dimostrata verso tutto il personale impegnato quotidianamente nei reparti del nosocomio volterrano".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.