Guasto sulla rete idrica: Ospedaletto a secco

Interessate dall'interruzione dell'acqua anche la via Emilia e via Maggiore di Oratoio. Autobotti per limitare i disagi

A causa di un guasto sulla rete idrica del Comune di Pisa questa mattina, martedì 12 ottobre, è in corso un’interruzione nell’erogazione dell'acqua nelle zone industriali di Ospedaletto e Montacchiello, su un tratto della via Emilia e di via Maggiore di Oratoio.

I tecnici di Acque spa stanno già predisponendo l’intervento di riparazione.

Saranno installati due punti di rifornimento idrico sostitutivo rispettivamente in via Meucci (di fronte alla concessionaria BMW) e in via Forti (nei pressi del complesso La Vela).

Il ripristino dell’erogazione idrica, al momento previsto per le ore 16, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento, destinati a esaurirsi rapidamente.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.