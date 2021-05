Peccioli, intervento sulla rete idrica: strade a secco

Disagi nella giornata di oggi, mercoledì 26 maggio, nel territorio comunale di Peccioli. Acque SpA comunica infatti che, per effettuare una riparazione urgente sulla rete idrica, è in corso un’interruzione idrica nelle vie Garibaldi, del Molino, di Fabbrica e in località Montecchio.

Il ripristino dell’erogazione idrica, previsto entro le ore 21, sarà accompagnato da temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo.

Scusandosi per i possibili disagi, Acque SpA informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.