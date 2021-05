Guasto sulla rete idrica a Peccioli: frazioni a secco

La sospensione dell'erogazione idrica nel pomeriggio di martedì per consentire la riparazione del guasto

Acque SpA comunica che, per effettuare una riparazione urgente sulla rete idrica nel comune di Peccioli, oggi martedì 4 maggio dalle ore 14 alle 17 si renderà necessario sospendere l’erogazione a Ghizzano, Cedri, Libbiano e via della Bonifica.



Successivamente, si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua comunque destinati a scomparire in breve tempo.Scusandosi per i possibili disagi, Acque SpA informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il