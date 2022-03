La manifestazione, promossa dal tessuto associativo locale e dal titolo 'Valdera in piazza per la pace' , si è svolta nel centro cittadino. Dopo il ritrovo, sotto il Comune, il corteo si è spostato in piazza Curtatone, dove si sono susseguiti gli interventi, sotto Palazzo Pretorio illuminato con i colori della pace.

Una manifestazione per dire no alla guerra e chiedere il ritorno della pace. Circa 400 persone hanno partecipato nel pomeriggio di giovedì al presidio che si è svolto a Pontedera.

Valdera in piazza per la pace: in 400 per dire "no alla guerra"