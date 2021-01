Marina di Pisa, al Comune la manutenzione delle spiagge di ghiaia

Il Comune di Pisa si fa carico della manutenzione delle spiagge di ghiaia di Marina. E' quanto annuncia il sindaco di Pisa Michele Conti, dopo che l’amministrazione comunale ha predisposto un accordo quadro grazie al quale sarà possibile realizzare direttamente gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e urgente delle spiagge di ghiaia. Una questione quella del litorale marinese da tempo al centro di polemiche e scambi di accuse tra Regione e Comune.

“Dopo tanti anni di rimpalli di competenze, ritardi negli interventi e gravi disagi per residenti e commercianti di Marina di Pisa - spiega il sindaco - la nostra amministrazione ha deciso di farsi totalmente carico dell’annoso problema, con un atto che fa chiarezza una volta per tutte. Abbiamo predisposto in questi giorni un accordo quadro che ci permetterà di affidare alla ditta Tognetti, individuata tramite idonea procedura, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e urgente, da attuare ogni volta che si renderà necessario intervenire per ripristinare le spiagge, minimizzando i tempi di affidamento e consentendo un intervento immediato. In questo modo la ditta specializzata potrà intervenire ogni anno, rispettando i tempi idonei all’arrivo della stagione turistica, per realizzare lo spianamento delle spiagge. L’accordo prevede un finanziamento a lotti di lavori, che verranno stanziati dal 2021 fino al 2023, fino un massimo di 145mila euro. Per l’anno appena iniziato abbiamo già impegnato la cifra di 50mila euro e i lavori verranno svolti nei mesi di aprile-maggio. Stiamo inoltre interloquendo con la Regione Toscana per aggiungere alle risorse dell’amministrazione una quota parte di cofinanziamento a carico della Regione".