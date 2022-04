Marina di Vecchiano: pulizia dell'arenile in vista dell'estate

Iniziate le opere di pulizia a Marina di Vecchiano. "Sono iniziati nei giorni scorsi gli interventi per il livellamento dell'arenile, in vista della partenza della oramai imminente stagione estiva. Le operazioni riguardano dell'Oasi Zero all'oasi Due e si aggirano su una prima pulizia approfondita della spiaggia con mezzi meccanizzati, ma nel pieno rispetto della riserva naturale e della zona ducale, per un valore complessivo di circa 20mila euro", affermano il sindaco Massimiliano Angori e l'assessore ai servizi del territorio Sara Giannotti.

"In collaborazione con Ente Parco, Centro Ornitologico Toscano e Lipu, Legambiente Pisa e Wwf Altatoscana da molte settimane siamo al lavoro per delimitare le zone interessate dalla nidificazione del fratino ed è già in corso un monitoraggio che ha già prodotto avvistamenti di fratini che, come di consueto, che scelgono la nostra costa per riprodursi. Nelle prossime settimane - conclude l'assessore all'ambiente e alle politiche del volontariato Mina Canarini - proseguiremo con questa tipologia di interventi ai quali affiancheremo anche la consueta attenzione da parte della struttura tecnica comunale, in sinergia con le associazioni del territorio e delle persone diversamente abili, per rendere il nostro litorale sempre più accessibile a tutti".