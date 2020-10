Coronavirus, il Viminale chiarisce: "Obbligo di mascherina per l'attività motoria all'aperto"

Mascherine e multe, la circolare del Viminale chiarisce le regole

Anche chi fa attività motoria all'aperto dovrà indossare obbligatoriamente la mascherina. Lo scrive il Viminale in una circolare firmata nella serata di ieri dal capo di Gabinetto Bruno Frattasi con la quale vengono dati dei chiarimenti ai prefetti sul decreto legge approvato il 7 ottobre scorso.

Mascherina obbligatoria anche per passeggiare

La disposizione che prevede l'uso della mascherina "esenta dall'obbligo di utilizzo solo coloro che abbiano in corso l'attività sportiva e non quella motoria, non esonerata, invece, dall'obbligo in questione".

Nelle bozze del decreto circolate nei giorni scorsi era scritto che dall'obbligo di utilizzare la mascherina erano esentati "i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva o motoria" ma nel testo pubblicato in Gazzetta l'esenzione è rimasta solo per coloro che fanno attività sportiva.

Multe per pub e ristoranti che faranno ballare i clienti

Tra le novità anche le sanzioni per gli esercenti di ristoranti, bar e pub che offriranno attività danzanti per i clienti, attività che è invece - vale la pena ricordare - interdetta. Insomma, niente più "cene spettacolo" come molti esercenti avevano tentato di proporre per aggirare le norme che hanno chiuso le discoteche.