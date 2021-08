Guardia di Finanza, cambio al vertice del Comando provinciale: arriva Benassi

Si è svolta questa mattina, presso la Caserma 'Sottotenente Leone Mario Benvenuti', sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pisa, alla presenza del comandante regionale Toscana della Guardia di Finanza di Firenze - Generale di Divisione Bruno Bartoloni, la cerimonia di avvicendamento nella carica di comandante provinciale della Guardia di Finanza di Pisa tra il Generale di Brigata Giancarlo Franzese ed il Col.t.ISSMI Massimo Benassi, nuova guida dunque del Comando pisano delle Fiamme Gialle.

Sono intervenuti i comandanti ed i militari in forza a tutti i Reparti della Guardia di Finanza operanti nella provincia di Pisa (Comando Provinciale, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pisa, il Gruppo di Pisa, le Compagnie di Pisa, Pontedera, San Miniato e la Tenenza di Volterra) nonché l’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia in congedo - Sezioni di Pisa, Pontedera e San Miniato.

Il Generale di Brigata Giancarlo Franzese, giunto il 1° agosto 2017, lascia il Comando Provinciale di Pisa per ricoprire il nuovo prestigioso incarico di comandante del Nucleo Speciale Entrate della Guardia di Finanza di Roma.

Nel suo discorso di commiato, Franzese ha salutato calorosamente il proprio comandante regionale nonché tutti i collaboratori, ringraziandoli per quanto hanno fatto e continueranno a fare, per il bene dei cittadini e nel massimo rispetto delle leggi, onorando i loro difficili compiti sempre in collaborazione con le autorità istituzionali e le forze di polizia. Franzese ha augurato ogni bene e fortuna al nuovo comandante provinciale.Il Colonnello t. ISSMI Massimo Benassi arriva a Pisa dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di La Spezia dove ha svolto l’incarico di comandante provinciale.