Mercati straordinari a Tirrenia: i provvedimenti alla viabilità

Torna il mercato straordinario a Tirrenia con due appuntamenti: sabato 8 agosto in Viale del Tirreno e venerdì 14 agosto in Piazza dei Fiori.



Per permettere il regolare svolgimento del mercato la Polizia Municipale di Pisa ha istituito una serie di divieti di sosta e modifiche provvisorie alla viabilità. In particolare sabato 8 agosto per permettere di montare gli stand in viale Tirreno a Tirrenia, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta e il divieto di transito veicolare sul lato est di Piazza Belvedere. Al contempo sarà istituito il senso unico alternato su entrambe le carreggiate in via dei Fiori nel tratto tra piazza Belvedere a via del Oleandri e via degli Ontani. Sullo stesso Viale del Tirreno, carreggiata lato est nel tratto da via S. Guido a via Pisorno, sarà vietato transitare in auto e scooter e sarà vietata la sosta. Senso unico alternato anche per via del Cligini. I provvedimenti sono validi per la giornata di sabato 8 agosto dalle ore 18 fino al termine del mercato e alla successiva pulizia della piazza.

Venerdì 14 agosto invece il mercato straordinario sarà ospitato in piazza dei Fiori a Tirrenia. Per quel occasione la Municipale ha disposto il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta sul lato est di Piazza Belvedere, il divieto di transito e di sosta in via dei Fiori e in piazza dei Fiori. Sarà vietato il transito veicolare (eccetto i residenti) in via degli Oleandri nel tratto da via dei Fiori a via Pisorno e in via degli Ontani nel tratto tra via dei Fiori e via delle Rose. In questo caso i divieti sono validi per la giornata di sabato 14 agosto dalle ore 16 fino al termine del mercato e alla pulizia della piazza.