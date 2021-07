Tornano le messe serali domenicali nella chiesa di Santa Caterina

Da questa sera, domenica 4 luglio, riprendono le messe domenicali in notturna nella parrocchia di Santa Caterina d’Alessandria per chi torna dal mare o per chi semplicemente desidera recarsi in chiesa dopo cena. Dal lunedì al sabato, nella chiesa di Santa Caterina, celebrazioni quotidiane alle 19 precedute dal Santo Rosario; ogni domenica fino alla prima di settembre, le tre consuete messe saranno celebrate alle 9 in chiesa, alle 12 nei giardini del seminario arcivescovile passando da via San Zeno 8, e alle 21.15 in chiesa.

Torna quindi, dopo la felice esperienza degli ultimi due anni, la messa in notturna per consentire a chi ha trascorso la domenica al mare di non perdere l’appuntamento settimanale con la Parola di Dio. Monsignor Francesco Bachi, parroco di Santa Caterina e rettore del Seminario Interdiocesano spiega: "Anche quest’anno, la nostra parrocchia ha pensato a chi trascorre la domenica al mare o semplicemente intende uscire dopo cena. Veniamo incontro a queste esigenze e anche a molte richieste aggiungendo nel calendario delle celebrazioni la messa delle 21.15 che già da due anni si è rivelata di aiuto per molte famiglie e fedeli".