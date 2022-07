Migrante minorenne in difficoltà chiede aiuto in Questura

Dopo la traversata in mare e i viaggi da solo, trova aiuto in Questura a Pisa. E' la storia di un minorenne di origini egiziane, che si è presentato nel pomeriggio di lunedì 11 luglio presso il corpo di guardia. Era privo di documenti di identificazione, in cerca di assistenza in quanto senza parenti e conoscenti in Italia. Non sapeva parlare né l'italiano né il francese, è stata una poliziotta con conoscenze di arabo a fare da inteprete. Il giovanissimo nel mentre è stato rifocillato ed ha raccontato di essere giunto sulle coste catanesi nelle scorse settimane, in buone condizioni di salute, arrivando infine in città. Dopo il rituale fotosegnalamento ed un passaggio all'ospedale di Cisanello per certificare l'idoneità ad essere collocato in una struttura, i poliziotti come da procedura lo hanno accompagnato in una struttura di accoglienza per minori gestita da una onlus che si prenderà cura di lui.