Minacciata con un martello dopo la lite: donna e figli minori affidati ad una struttura protetta

La Polizia è intervenuta l'altra notte, alle ore 00.20, a San Giuliano Terme, per una lite familiare con successiva attivazione di codice rosa. La donna che ha chiamato i soccorsi ha raccontato di aver avuto un diverbio con il marito, con lui che ad una richiesta di lei mentre erano in casa ha reagito male, minacciandola con un martello, senza colpirla, per poi allontanarsi.

Sul posto, oltre gli agenti, sono intervenuti i soccorritori del 118, attivati dalla Polizia, che hanno portato la donna in ospedale a Cisanello. Successivamente lei ed i i figli minori sono stati affidati ad una struttura protetta. La Sezione specializzata per i Reati contro la persona della Squadra Mobile si occupa delle indagini.

Un episodio simile è successo ieri mattina a Pisa, a Porta a Mare. Anche in questo caso la Polizia è intervenuta, riportando la calma dopo la lite fra marito e moglie. In questa circostanza la ricostruzione dei fatti riporta che l'uomo ha strattonato la donna, facendole perdere l'equilibrio, con lei che ha sbattuto la testa. L'uomo si è poi allontanato. La vittima è stata portata all'ospedale dal 118 in buone condizioni di salute. Le attività d'indagine sono in corso, come per il primo episodio.