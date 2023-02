Misericordia di Calci: oltre 200 servizi in favore di anziani e persone sole in stato di bisogno

Nel 2022 la Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Calci ha svolto oltre 200 servizi per i cittadini di Calci che ne hanno avuto bisogno e che ne hanno potuto fruire gratuitamente grazie alla convenzione in essere fra la stessa Misericordia ed il Comune di Calci. Un rapporto, quello fra le due istituzioni, che risale nel tempo e che ha prodotto una collaborazione davvero importante per la salvaguardia degli interessi della comunità.

"Dal 2020 alla storica collaborazione legata principalmente all'accompagnamento di cittadine e cittadini che avevano bisogno di trasporto per visite mediche - commenta il sindaco Massimiliano Ghimenti - il Comune ha richiesto e ottenuto, grazie alla disponibilità della Misericordia, l'aggiunta di numerosi servizi sociali di vera e propria prossimità per le persone fragili, anziane o sole. Un modo per aumentare il sostegno alle situazioni più fragili che non necessariamente riguardano solo gli anziani, ma, per periodi temporanei, possono interessare anche un numero e tipologie di persone ben diverse".

La convenzione prevede, su prenotazione e valutate sia le disponibilità della Misericordia sia il reale stato di difficoltà del richiedente, l’accompagnamento per visite mediche, il monitoraggio e le "visite di compagnia" in particolari situazioni di fragilità e solitudine in collaborazione con i servizi sociali, la spesa a domicilio per persone sole con difficoltà a muoversi, l’accompagnamento per piccole commissioni (ufficio postale, farmacia, cimitero, mercato, ecc.) e in occasione delle attività ricreative per anziani.

"Non possiamo che essere grati alla Misericordia per l’impegno profuso quotidianamente nello svolgere questi servizi, che sono un valore aggiunto per la nostra comunità - commenta la vicesindaca con delega al sociale, Valentina Ricotta - nonostante la crisi vissuta in questo momento dal volontariato, tanto a livello locale quanto a livello nazionale. Come Comune continueremo a sostenere la Misericordia anche attraverso la Convenzione, che scadrà nel 2024, certi che il fare squadra potrà aiutarci a superare le attuali difficoltà e a rafforzare le reti sociali, aiutando le persone sole e più fragili".

"La Misericordia di Calci è una associazione di puro volontariato - ricorda il governatore Stefano Gambini - che dà precedenza al trasporto sanitario, ma si impegna allo svolgimento di quanto previsto nella Convenzione, cercando anche nuove risorse e nuovi canali di volontariato. Quest’anno, ad esempio, abbiamo sei posti disponibili per il Servizio Civile Universale, quindi retribuiti dalla Stato, e ci auguriamo che qualche giovane si avvicini alla Misericordia, per dedicare un po’ del suo tempo non tanto all’associazione quanto alla sua comunità".

"Riguardo ai servizi previsti dalla Convenzione siamo fieri ed orgogliosi di poterli svolgere - conclude Gambini - e potessimo li offriremmo a tutti. Ma purtroppo le risorse non sono illimitate, pertanto precisiamo che non si tratta di un "servizio pubblico generale", bensì di un servizio di natura sociale, rivolto a chi ha davvero bisogno perché in difficoltà di movimento o perché è solo".

Ricordiamo che per prenotare i servizi della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Calci in convenzione con il Comune è necessario telefonare al numero 050.938400, fornendo all’operatore le informazioni richieste per l’accesso al servizio.