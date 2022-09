Miss Toscana a Casciana Terme: vince la 21enne Nicole Ninci

La 40ª Miss Toscana eletta a Casciana Terme è Nicole Ninci di Venturina. La bella ventunenne prevale sul gruppo delle finaliste regionali in gara e si aggiudica il titolo di Miss Toscana 2022 e vola alle prefinali nazionali di Miss Italia. La manifestazione è stata organizzata dall'Asd Casciana Terme e dell'amministrazione comunale, con la collaborazione delle Terme di Casciana, della Proloco, della Camera di Commercio di Pisa, dell'agenzia Syriostar responsbile del concorso per la Toscana ed il contributo di importanti sponsor locali. La giuria che era presieduta da Zeudi di Palma Miss Italia 2021.

La classifica finale:

1ª Classificata - Miss Toscana 2022 - Nicole Ninci - di Venturina (LI) - 21 anni - studentessa - H. 1,70 - capelli biondi - occhi azzurri - del segno del Toro.

2ª Classificata - Miss Seconda Classificata - Arianna Polidori - di Prato - 21 anni - social manager - H. 1,70 - capelli castani - occhi marroni - del segno dell'Acquario.

3ª Classificata - Miss Terza Classificata - Jasmine Orlandi - di Firenze - 20 anni - studentessa - H. 1,75 - capelli castani - occhi marroni - del segno del Toro.

4ª Classificata - Miss Quarta Classificata - Luna Galletti - di Soiana (PI) - 22 anni - studentessa - H. 1,74 - capelli castani - occhi marroni - del segno del Cancro.

5ª Classificata - Miss Quinta Classificata - Gemma Arianna Bianciardi - di Prato - 26 anni - libera professionista - H. 1,78 - capelli neri - occhi marroni - del segno della Bilancia.

Durante la manifestazione sono state effettuate altre premiazioni di titoli satellite che hanno visto come vincitrici Martina Comparini di Sesto Fiorentino con il titolo di Miss Kissimo Biancaluna Toscana, Gemma Arianna Bianciardi di Prato con il titolo di Miss Sport Givova Toscana e Chiara Fambrini di Lucca con il titolo di Miss Social toscana.

Con l'aggiunta dei tre titoli, la squadra Toscana delle 9 rappresentanti alle Prefinali Nazionali è così composta: Nicole Ninci Miss Toscana; India Piccinetti Miss Miluna Toscana; Serena Sestini Miss Cinema Toscana; Linda Duville Miss Eleganza Toscana; Gaia Corbinelli Miss Rocchetta Bellezza Toscana; Arianna Polidori Miss Sorriso Toscana; Martina Comparini Miss Kissimo Biancaluna Toscana; Gemma Arianna Bianciardi Miss Sport Givova Toscana; Chiara Fambrini Miss Social Toscana.

La serata è stata condotta da Gaetano Gennai e Raffaello Zanieri, ospiti eccezionali della serata Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni che con il loro intervento vulcanico hanno coinvolto tutte le miss presenti sul palco ed il numeroso pubblico che era affluito in piazza Garibaldi .

L'apertura della serata aveva visto le esibizioni della Scuola di Danza di Asd Ponsacco abbinate in modo spettacolare ai capi del negozio PooShop sempre di Ponsacco. Durante la serata è intervenuta anche l'avvocato Silvia Bartolini presidente del Codacon Toscana che ha promosso lo sportello Anti-Stalking a favore delle persone vittime di atti persecutori, mentre in piazza Garibaldi erano presenti i volontari della Fondazione Cure 2 Chilldren che si occupa di curare e guarire bambini affetti da tumori e malattie del sangue

Molto apprezzato il momento moda delle concorrenti finaliste che hanno presentato i capi di Valori Sposi di Livorno con abiti eleganti le ultime 10 finaliste e in abito da sposa per le ultime 5 finaliste mentre le calzature di tutte le concorrenti sono state fornite da Marco Barachini per Luciano Barachini Calzature.

Le acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate da Ar Stylisti per Capelli di Luana Compagnucci, Patrizia e Paolo Antilli con salone a Castelfiorentino, coordinatori dei parrucchieri per tutta l'edizione del concorso in Toscana.

L'organizzazione della 40ª edizione del concorso è stata a cura dell'agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme responsabile del concorso per la Toscana, con la preziosa collaborazione di Alessandro Ferrari, Alessio Stefanelli, Giovanni Rastrelli, Andrea Governi, Paolo Mazzei, Stefano Petruzzi per la collaborazione alla manifestazione dell'agenzia Vegastar di Pistoia ed il grande lavoro effettuato da tutto lo staff organizzativo dell'Asd Casciana Terme.