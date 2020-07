Pontedera, misure di sicurezza non rispettate: due arresti dei Carabinieri

I Carabinieri di Pontedera hanno arrestato in questi giorni due uomini, un 44enne ed un 38enne, per non aver rispettato le misure imposte loro dall'Autorità Giudiziaria.

Il primo è stato rintracciato durante i quotidiani servizi di controllo del territorio. Era sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora nel casertano per reati contro il patrimonio, dal non rispetto di questa imposizione era scattato il provvedimento della custodia cautelare in carcere, emesso dal Tribunale di Pisa.

Simile (ma inversa) la posizione del 38enne: la Corte di Appello di Firenze ha disposto per lui l'aggravio del divieto di dimora nella provincia fiorentina. Anche lui è stato sorpreso a Pontedera, con la notifica dell'aggravio della misura. Ora tutti e due si trovano al Don Bosco di Pisa.