Zona rossa, le misure previste

Ecco le misure previste per i territori in zona rossa:

Spostamenti

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per motivi di lavoro, necessità o salute. È consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza.

Scuola Sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali

Attività commerciali Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie

Bar e ristoranti Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e fino alle 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Servizi alla persona Sono sospese le attività di parrucchieri, barbieri e centri estetici.

Attività sportiva e motoria È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché nel rispetto del distanziamento e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.

Sono sospese le attività sportive e motorie nei centri sportivi e circoli all'aperto.